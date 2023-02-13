Мир 13 февраля 2023, 10:04 Четыре банка могут попасть в новый пакет антироссийских санкций Politico узнала о планах ЕС по санкциям против Альфа-банка РИА «Новости»

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Десятый пакет санкций Евросоюза может коснуться четырех российских банков, включая Альфа-банк. Об этом стало известно газете Politico.

По данным издания, постпреды стран ЕС уже информируют правительства своих государств о предложениях Еврокомиссии. Новый пакет ограничений наметили обсудить в среду, 15 февраля.

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Говоря о санкциях против четырех кредитных организаций, газета не уточнила, какие банки, кроме Альфа-банка, могут под них подпасть.

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Кроме того, возможно введение рестрикций для 130 физических и юридических лиц. В этот список попадут российские высокопоставленные военные, чиновники новых территорий, журналисты.

Среди юридических лиц, в отношении которых собираются ввести ограничения, также будут компании из ОАЭ, Мали и Ирана. Некоторые фирмы заподозрили в связи с военными действиями на стороне России или группой «Вагнер».

Кроме того, готовится запрет экспорта в Россию из Европы грузовых автомобилей, строительных машин и насосов. Страны ЕС хотят отказаться от импорта российского каучука и битума.

Медтехнику в России из-за санкций предложили перевести на неоригинальные запчасти.