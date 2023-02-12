Мир 12 февраля 2023, 23:08 Антироссийскую резолюцию по Украине начали обсуждать в ООН РИА «Новости»: в ООН обсуждают антироссийскую «мирную» резолюцию по Украине РИА «Новости»

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Генеральная ассамблея ООН начала изучать предложенный западными странами проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в ООН.

По данным агентства, авторы резолюции попытаются получить поддержу максимального числа членов Генассамблеи. Для этого они специально употребили «миролюбивые» формулировки в документе. При этом ее текст очень похож на «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского. Согласно этой формуле, для достижения мира Россия должна немедленно и безоговорочно вывести войска с территории Украины, а также передать стране все новые регионы РФ и Крым.

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Сообщается также, что в резолюции присутствует призыв к международным организациям усилить поддержку по решению этого вопроса.

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Голосование по проекту пройдет после 22 февраля.

За прошлый год организация приняла несколько резолюций, направленных против России. Больше других поддержали документ, признающий недействительными референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.