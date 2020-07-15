Канье Уэст передумал становиться президентом

О намерениях исполнителя рассказал политтехнолог и участник избирательной кампании.

Американский рэпер Канье Уэст объявил о намерении участвовать в президентских выборах в начале июля. Об этом он написал в Twitter. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в ответ: «Я полностью тебя поддерживаю». Некоторые пользователи восприняли пост как шутку, другие посчитали его серьезным заявлением.

Позже СМИ сообщили, что исполнитель принял такое решение из-за обострения психического расстройства. Музыкант страдает от биполярного аффективного расстройства и переживает его маниакальную фазу. Семья Уэста была крайне обеспокоена его поведением.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рэперу не составит труда отобрать голоса афроамериканцев у другого кандидата Джо Байдена, потому что «коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для темнокожих».