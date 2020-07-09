Канье Уэст решил податься в президенты из-за психического расстройства

Музыкант страдает от биполярного аффективного расстройства и переживает его маниакальную фазу. Источники СМИ также обратили внимание на то, что подобное происходит с рэпером приблизительно раз в год, написала «Газета.ru».

Семья Уэста крайне обеспокоена его поведением. Родственники артиста надеются, что скоро он вернется в норму.

В июле Уэст заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он пообещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма «Черная пантера», назвал себя противником абортов, расценил вакцинацию как «метку дьявола» и захотел вернуть в школы «страх и любовь к богу». Музыкант намерен назвать свое политическое объединение «Партия дня рождения». Канье Уэста поддержал американский изобретатель Илон Маск.

В ноябре 2016 года рэпер лежал в больнице в тяжелом психическом состоянии.