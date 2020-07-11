Трамп раскрыл преимущество Канье Уэста перед Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что рэперу Канье Уэсту, который несколько дней назад объявил о желании баллотироваться на главный пост страны, не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у другого кандидата Джо Байдена.

«Это [ему] не составит труда. Коррумпированный Джо [Байден] не сделал ничего хорошего для чернокожих!» — написал Трамп на своей странице в Twitter. Так он прокомментировал сообщения о том, что рэпер может отобрать у наиболее вероятного кандидата от демократов голоса афроамериканцев.

После победы Трампа на президентских выбора в 2016 году Канье Уэст поддержал его. Он несколько раз встречался с Трампом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».

Несколько дней назад Уэст объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. У рэпера сразу же появилась поддержка не только в лице своей знаменитой жены Ким Кардашьян, но и в лице главы SpaceX Илона Маска. Кроме того, само выдвижение Уэста может сыграть на руку Трампу.

Но есть и проблема — в некоторых штатах реп-исполнитель уже не сможет зарегистрироваться и собрать нужное количество голосов. Это значит, что на выборах в этих землях его имени не будет в бюллетенях. «360» выяснил, зачем тогда музыканту эта гонка.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Основной соперник действующего лидера —республиканца Дональда Трампа — кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.