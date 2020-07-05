Канье Уэст решил стать президентом США

Американский рэпер Канье Уэст объявил о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом он написал в Twitter.

«Теперь мы должны воплотить надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США», — заявил исполнитель. Пост он сопроводил хэштегом #2020VISION («видение2020»).

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в ответ: «Я полностью тебя поддерживаю».

Некоторые пользователи восприняли пост как шутку, другие посчитали его серьезным заявлением.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу, как ожидается, составит вице-президент при Бараке Обаме Джо Байден.

Ранее Канье Уэст говорил, что будет баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

На днях рэпер выложил совместное фото с Илоном Маском. Снимок двух миллиардеров разошелся на мемы.

В июне бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выпустил книгу мемуаров. В ней он утверждает, что глава Белого дома просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться, говоря, что демократы будут вести себя враждебно по отношению к Китаю.