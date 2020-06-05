Канье Уэст перечислит $2 млн семье Джорджа Флойда и другим жертвам насилия

Американский рэпер Канье Уэст пожертвовал родственникам Джорджа Флойда и другим пострадавшим от непропорционального применения силы в США два миллиона долларов. Деньги пойдут, в том числе, на оплату колледжа дочери Флойда.

Представитель Канье Уэста в эфире телеканала ABC объявил, что исполнитель решил поддержать афроамериканцев, ставших жертвами насилия. Из двух миллионов долларов часть средств пойдет на оплату обучения в колледже шестилетней дочери Джорджа Флойда.

Остальные деньги переведут в благотворительные организации, связанные с Ахмадом Арбери и предпринимателями из Чикаго, родного города Канье Уэста. Рэпер также пообещал оплатить судебные издержки родственникам Арбери и Бреонны Тейлор.

Джордж Флойд умер в Миннеаполисе 25 мая. Во время задержания один из полицейских так надавил коленом на шею Флойда, что мужчина не мог дышать. Его доставили в больницу, где он умер в реанимации. Жесткое задержание попало на видео.

Ахмад Арбери был застрелен в феврале 2020 года недалеко от Брансуика. Молодой человек совершал пробежку, но белый местный житель Трэвис Макмайкл решил, что афроамериканец незаконно проник в частный дом, и выстрелил в него из дробовика, чтобы самостоятельно задержать.

Бреонна Тейлор была убита 26 марта в своем доме во время обысков. В нее выстрелили восемь раз.