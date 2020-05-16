Бывший охранник Канье Уэста назвал рэпера «самой капризной звездой»

Станулис работал с исполнителем до 2016 года, но успел насмотреться на капризы и неадекватное поведение рэпера. По его словам, характерами они не сошлись с самого начала.

Во время первой встречи телохранитель должен был проводить исполнителя в студию. Когда они зашли в лифт Канье потребовал от Станулиса нажать на кнопку. Когда рэпер услышал, что охранник понятия не имеет на каком этаже находится студия, то он закатил скандал.

«С этим парнем нельзя разговаривать», — отметил Станулис. По его словам, Канье на ходу придумывал правила и требовал, чтобы все им следовали. Так, он настаивал на том, чтобы на улице телохранители шли в 10 шагах от него. При этом его не волновало, что задачей охранников было обеспечение его безопасности.

«Если это кто-то, кого я не знаю с какими-то намерениями хочет к вам подойти, то я должен оказаться впереди, чтобы убедиться, что вам не причинят вреда», — пояснил тонкости своей работы телохранитель.

Однако такое объяснение Уэста не устроило. Он потребовал, чтобы охранник не лез в кадр, когда его снимают журналисты.

«Он беспокоился о том, чтобы я не появился в кадре для TMZ, Daily Mail или других изданий. Вместо того чтобы сказать „спасибо“ он только злился», — поделился бывший телохранитель звезды.

Станулис пояснил, что задача охранника не становится лучшим другом, а защищать. Для этого нужно как минимум нужно проявлять уважение к человеку, который примет за вас первый удар.

Однако при этом он отметил, что Канье Уэст очень трудолюбив, но это не отменяет того что для охранника он стал самым сложным клиентом.

На вопрос ведущих подкаста о том, с кем бы он больше никогда не хотел работать Станулис заявил «Я ненавижу отвечать на один и тот же вопрос 15 раз, но я думаю, что вы, ребята, знаете ответ».