Мэр Миннеаполиса разрыдался у гроба Джорджа Флойда. Видео

В США закончилась траурная церемония прощания с Джорджем Флойдом, убитом при задержании полицейскими 25 мая на улице Миннеаполиса. Гибель афроамериканца стала причиной акций протеста во многих странах мира.

Трансляцию церемонии вели крупнейшие телеканалы США и Европы. Память об умершем почтили молчанием, которое длилось восемь минут и 46 секунд. Флойд находился в позолоченном гробу, установленном в актовом зале Северного Центрального Университета Миннесоты, с ним прощались как с героем под звуки оркестра.

Несмотря на то, что смерть Флойда была использована мародерами для беспорядков и погромов, проститься ним пришли многие знаменитости, конгрессмены и высокопоставленные чиновники. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей преклонил перед его гробом колено и разрыдался.

Подобные церемонии в ближайшие дни пройдут в Райфорде (штат Северная Каролина), где родился Флойд. Он будет похоронен во вторник в Хьюстоне (штат Техас) после богослужения в церкви «Фонтан похвалы», на которое соберутся 500 человек.

В соцсетях было высказано предположение что президент США Дональд Трамп примет семью Джорджа Флойда в Белом доме.

Однако, как сообщил Bloomberg, глава государств церемонию в Миннеаполисе не посетил, и представителей его администрации там не было.