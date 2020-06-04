Джордж Флойд оказался больным COVID-19

У американца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания, после вскрытия нашли коронавирус. Тем не менее COVID-19 не включили в перечень факторов, которые привели к смерти мужчины.

«Известно, что результаты анализов на COVID-19 оказались положительными по состоянию дел на 3 мая 2020 года», — цитирует ТАСС отчет, подписанный главным судмедэкспертом округа Хеннепин Эндрю Бейкером.

Джордж Флойд умер в Миннеаполисе 25 мая. Во время задержания один из полицейских так надавил коленом на шею Флойда, что мужчина не мог дышать. Его доставили в больницу, где он умер в реанимации.

1 июня было опубликовано краткое заключение судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что причиной смерти стало удушение. Кроме того, в организме Флойда нашли следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и наркотического вещества метамфетамин.

Независимые эксперты установили, что наркотическая интоксикация не была причиной смерти. Заболевание COVID-19 также не включили в перечень причин, которые привели к гибели Флойда.

По последней информации, в США выявили более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Погибли 107 тысяч человек.