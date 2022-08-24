Канада вернет все отремонтированные для «Северного потока» турбины

Власти Канады готовы вернуть России оставшиеся турбины для газопровода «Северный поток». Пять агрегатов сейчас находятся в Монреале.

Позицию канадской стороны озвучила глава МИД страны Мелани Жоли, слова которой привел телеканал CBC.

«Это было решение, которое мы приняли», — подчеркнула она.

Жоли уточнила, что Канада пошла на такой шаг в соответствии с просьбой Германии.

«Газпром» заявил, что с 31 августа по 2 сентября остановит единственную турбину «Северного потока» для технического обслуживания. В работах примут участие специалисты компании Siemens Energy, которая производит ремонт оборудования.

После этого цена на газ в Европе впервые с марта поднялась выше 2800 долларов за тысячу кубометров. Позже стоимость голубого топлива, по данным биржи Intercontinental Exchange (ICE), превысила три тысячи долларов.

Планы по приостановке «Северного потока» вызвали среди немцев панику. Жители Германии отметили, что антироссийские санкции вернулись стране бумерангом.