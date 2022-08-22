Рост цен на газ в Европе оказался вызван заявлением «Газпрома» о приостановке работы газопровода

Цена газа в Европе впервые с марта поднялась выше $2800 потому, что «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» в начале сентября на три дня. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Это некая эмоциональная реакция рынка. Это нормально для биржи, они всегда подобные заявления отыгрывают», — объяснил он.

По словам Юшкова, если это такая реакция только на заявление о временном отключении, то когда оно действительно произойдет, стоит ждать еще более мощный скачок цен.

«Наверняка пойдут разговоры, а будет ли вообще опять запущен „Северный поток“, потому что „Газпром“ останавливает его для осмотра турбины. И если обнаружатся какие-то неполадки в этой турбине, то он не заработает вообще. Еще один газопровод из России в Европу будет остановлен полностью», — отметил эксперт.

Ожидается, что к началу отопительного сезона поставки из России станут еще меньше, а цены вырастут еще больше, что станет серьезным ударом для европейцев.

«Газпром» 19 августа заявил об остановке единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября — для технического обслуживания. К работам привлекут специалистов компании Siemens Energy, производящей оборудование для трубопровода.