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    22 августа 2022, 14:41

    Рост цен на газ в Европе оказался вызван заявлением «Газпрома» о приостановке работы газопровода

    Эксперт Яшков: газопровод «Северный поток» могут и не запустить сразу обратно, если найдут неисправности в турбине

    Александра Прохорова, Глеб Гладков

    Цена газа в Европе впервые с марта поднялась выше $2800 потому, что «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» в начале сентября на три дня. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Рост цен на газ в Европе оказался вызван заявлением «Газпрома» о приостановке работы газопровода

    «Это некая эмоциональная реакция рынка. Это нормально для биржи, они всегда подобные заявления отыгрывают», — объяснил он.

    По словам Юшкова, если это такая реакция только на заявление о временном отключении, то когда оно действительно произойдет, стоит ждать еще более мощный скачок цен.

    «Наверняка пойдут разговоры, а будет ли вообще опять запущен „Северный поток“, потому что „Газпром“ останавливает его для осмотра турбины. И если обнаружатся какие-то неполадки в этой турбине, то он не заработает вообще. Еще один газопровод из России в Европу будет остановлен полностью», — отметил эксперт.

    Ожидается, что к началу отопительного сезона поставки из России станут еще меньше, а цены вырастут еще больше, что станет серьезным ударом для европейцев.

    «Газпром» 19 августа заявил об остановке единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября — для технического обслуживания. К работам привлекут специалистов компании Siemens Energy, производящей оборудование для трубопровода.