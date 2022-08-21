«Мы сами навлекли кризис». Немцы запаниковали из-за приостановки «Северного потока»

Читатели популярной немецкой газеты Der Spiegel эмоционально отреагировали на сообщение о полной приостановке работы газопровода «Северный поток» из-за планового технического обслуживания.

Некоторые подписчики предположили, что санкции против России бумерангом обернулись против Германии.

«А что вы еще ждали, когда мы поставляем оружие на Украину и вводим антироссийские санкции? Мы сами навлекли на себя кризис», — заявил подписчик под ником DruckPause.

Читатель под логином Antiaktion посоветовал канцлеру ФРГ вновь посетить турбину для «Северного потока».

«Ему станет лучше от этого. Может быть, пусть даже погладит ее», — написал он.

Ранее обозреватель Николаус Блом предложил немецким властям запустить «Северный поток — 2» назло президенту России Владимиру Путину. По его мнению, эта мера сразу успокоит социальную напряженность внутри страны.

Днем 19 августа российская компания «Газпром» уведомила потребителей о приостановке поставок газа через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за техобслуживания.