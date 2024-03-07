Мир 07 марта 2024, 14:14 Каллас отказалась участвовать в выборах главы Еврокомиссии Премьер Эстонии Каллас отказалась от выдвижения на пост главы ЕК IMAGO/JONAS ROOSENS/globallookpress

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Премьер-министр Эстонии Кая Калла не станет участвовать в выборах главы Еврокомиссии. Как сообщил «Интерфакс», политик взвесила все за и против, но отказалась от предложения стать кандидатом.

«Я тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, но проинформировала руководство Альянса либералов и демократов Европы, что не возьму на себя эту роль», — заявила Каллас.

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Премьер добавила, что ее выдвижение помогло бы Эстонии решить проблемы, озвучив их на крупных дебатах. Но эту работу можно будет сделать и иначе.

Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не согласятся назначить новым верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Каллас. Один из чиновников в беседе с журналистами заявил, что премьер Эстонии «любит есть русских на завтрак». После этого Каллас опубликовала фото завтрака с соком и мюсли.

Каллас известна своей русофобской позицией. Ранее они демонстративно отказалась называть Путина президентом России.