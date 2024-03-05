Мир 05 марта 2024, 13:42 Премьер Эстонии опубликовала фото завтрака после обвинений в «поедании» россиян Премьер Эстонии Каллас показала завтрак после обвинений, что она «ест» россиян RAUL MEE, via www.imago-images.d/www.imago-images.de/globallookpress

Читать 360tv в

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в соцсети X фотографию своего завтрака. Таким образом политик наглядно показала, что не «ест» россиян, в чем ее ранее обвинила газета Politico.

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — написала Каллас.

Реклама

На фото запечатлена чашка с соком и тарелка с мюсли и фруктами.

Каллас претендует на пост главы дипломатии Евросоюза. Однако она сделала несколько резких заявления в отношении россиян, поэтому в ее кандидатуре засомневались. Европейский источник заявил Politico, что премьер-министр Эстонии не подходит на должность верховного представителя по иностранным делам ЕС.

«Неужели мы ставим на должность того, кто любит „есть русских на завтрак?“» — задался вопросом собеседник издания.

Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. Ранее Каллас отказалась называть Путина президентом России. Против европейского политика также возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам и объявили ее в розыск.