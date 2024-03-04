Мир 04 марта 2024, 14:13 «Любит есть русских на завтрак». Страны ЕС выступили против замены Борреля на Каллас Politico: страны ЕС выступили против назначения Каллас главой евродипломатии IMAGO/Eero Vabamagi/globallookpress

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Страны Евросоюза не согласятся назначить новым верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Их не устроит ее антироссийская риторика, сообщил источник Politico.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО. Неужели мы ставим на должность того, кто любит „есть русских на завтрак?“» — сказал он.

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Разговоры об отставке Жозепа Борреля, по информации издания, вели уже несколько месяцев. Предполагалось, что кандидатуру Каи Каллас поддержит президент Франции Эммануэль Макрон, однако этого не произошло. Собеседник издания заявил, что ее назначение осталось слишком чувствительной темой для некоторых стран.

Еще одной крупной перестановкой на Западе станет замена генсека НАТО. Им, по информации издания, станет президент Румынии Клаус Йоханнис или премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Кая Каллас не подавала заявку, но интересовалась такой возможностью.

Директор Международного центра оборонных исследований Индрек Канник назвал маловероятным назначение эстонского премьера новым лидером НАТО. Он заявил, что крупные страны альянса не одобрят кандидатуру из Балтии.