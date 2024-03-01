Мир 01 марта 2024, 10:57 Каллас отказалась называть Путина президентом России Премьер Эстонии Каллас отказалась называть Путина российским президентом IMAGO / Chris Emil Janssen / Global Look Press

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Глава эстонского правительства Кая Каллас ответила на вопрос о возможном признании результатов будущих президентских выборов. В этом контексте она упомянула Владимира Путина, отказавшись называть его президентом. Слова прибалтийского политика передал ERR.

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только „Путин, да Путин“. Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», — пояснила Каллас.

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Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. МВД России в середине февраля объявило ее в розыск. В отношении Каллас возбудили дело об уничтожении памятников советским солдатам.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что это «только начало». В ведомстве указали, что за совершенные преступления придется отвечать.