Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

Чеченские военные приступили к штурму завода в Мариуполе, где укрылись украинские боевики. Видео с места событий опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На кадрах видно, как командующий полком Замид Чалаев готовит бойцов к атаке на завод, проверяет обзор на огневых точках в здании и стреляет.

«У нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение. Час расплаты за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок», — написал Кадыров.

Он отметил, что задача перед бойцами стоит сложная, но выполнимая. В этом им поможет накопленный опыт по проведению спецопераций по уничтожению международных террористов в Чечне.

«Наше преимущество — в богатом боевом опыте ребят. За нами правда, а значит, победим!» — подытожил Кадыров.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что основные силы украинских националистических батальонов сконцентрировались в трех точках Мариуполя: на территории завода «Азовсталь», в центральной части города и порту. По его оценке, в городе остаются около четырех тысяч боевиков.

Накануне Кадыров предложил боевикам нацбатальона «Азов»* сложить оружие в обмен на сохранение жизни. Глава Чечни не исключил, что часть из них может попасть под амнистию, но остальным придется ответить за совершенные преступления или умереть во время атаки.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.