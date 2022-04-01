Басурин назвал число оставшихся в Мариуполе украинских боевиков

Общее количество украинских боевиков, остающихся в Мариуполе, составляет около четырех тысяч человек. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что боевики разделились на три группы и рассредоточились в разных районах города.

«Основная часть находится на „Азовстали“, часть находится в центральной части Мариуполя и часть находится в порту», — сказал Басурин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от находящихся в Мариуполе боевиков сложить оружие в течение суток. Он подчеркнул, что тем, кто выполнит эти условия сохранят жизнь и проведут с ними дальнейшую работу.