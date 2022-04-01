Кадыров дал боевикам «Азова» один день, чтобы сложить оружие в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал боевиков запрещенного в РФ националистического батальона «Азов»* сложить оружие. На это он дал им один день.

Видеообращение Кадырова опубликовал Telegram-канал «Пул № 3». По словам Кадырова, у него есть данные о переговорах националистов, из которых становится понятно, что они хотят сдаться, но не могут определиться, кому.

«Я вам даю слово, если вы сложите оружие, мы вас трогать не будем и достойно проведем с вами дальнейшую работу», — отметил он.

Он выразил уверенность, что сдавшиеся националисты могут попасть под амнистию. Ее, по мнению Кадырова, могут объявить власти РФ.

«Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — предупредил глава Чечни.

У себя в Telegram он написал, что бойцы Полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова под руководством Замида Чалаева стремительно продвигаются по осажденным националистами кварталам Мариуполя.

«Оставшиеся боевики нацбатальонов всеми силами пытаются покинуть территорию города. Те, кому не удается сбежать, находят временное пристанище в жилых домах, под боком мирных жителей», — добавил Кадыров.

* «Азов» — запрещенное в РФ националистическое вооруженное формирование.