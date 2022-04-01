Басурин назвал главные очаги сопротивления нацистов в Мариуполе

В данный момент основные силы украинских военнослужащих в Мариуполе сосредоточены в трех районах города. Об этом в эфире Первого канала сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Основная часть боевиков находится в „Азовстали“, часть — в центральной части города и часть — в порту. Вот три очага сопротивления, которые существуют», — сказал Басурин.

Также он отметил, что около трети города Марьинка контролируется военными силами республики.

Ранее представитель НМ ДНР уточнил, что всего в центре Мариуполя находятся около четырех тысяч националистов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что наступательная операция сил республики усилилась. Он призвал мирных жителей покинуть города, которые находятся под контролем националистов, так как они пользуются людьми в качестве живого щита.