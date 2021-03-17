Псаки рассказала о новом подходе к взаимоотношениям с Россией

Администрация президента США Джо Байдена намерена вести прямой диалог с Россией и не скрывать проблемы, которые есть во взаимоотношениях двух стран. Этот подход отличается от того, как действовала прошлая администрация. С таким заявлением во время брифинга выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что администрация Байдена намерена прямо говорить о проблемах, которые ее заботят.

Псаки заявила, что ей известно о том, что посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Москву для проведения консультаций.

«Мы, конечно, видели эти сообщения», — подчеркнула она.

По ее словам, в данный момент Вашингтон сам проводит переоценку областей, по которым у США есть несогласие с Россией, а также по тем, где Белый дом видит возможность прямого сотрудничества с Москвой.

«Очевидно, что наши отношения будут другими. Но мы будем говорить о тех сферах, в которых у нас есть озабоченность», — заявила Псаки.

По ее словам, главную озабоченность администрации президента США сейчас вызывает доклад разведывательной службы. При этом есть сферы, где Москва и Вашингтон могут работать вместе. В качестве примера она привела продление договора СНВ-3.

Псаки отметила, что в ближайшее время США сделают новое заявление о новых санкциях против России. Она напомнила, что об этом в интервью телеканалу ABC заявил президент Джо Байден.

«Безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», — пообещала Псаки.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 17 марта, сообщила, что в Москву прилетит посол в Вашингтоне Анатолий Антонов для проведения консультаций. По словам Захаровой, дипломат поможет определить, в каком направлении развивать дальнейшие отношения между Россией и Вашингтоном. Она отметила, что МИД важно понять, если способы вывести ситуацию из тупика, куда всех завели США.

Накануне разведка США выпустила доклад, в котором заявила о новом вмешательстве России в президентские выборы 2020 года. По словам авторов доклада, главной мишенью был кандидатом от демократов Джо Байден. Сам победитель выборов в интервью телеканалу ABC заявил, что считает организатором вмешательства в выборы президента России Владимира Путина, который должен за это ответить.