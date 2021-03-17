Посла России в Вашингтоне Антонова вызвали в Москву для консультаций

Министерство иностранных дел России пригласило для консультации посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, с дипломатом обсудят, как дальше развивать отношения с США. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД России.

Захарова отметила, что администрация нового американского президента Джо Байдена скоро пройдет 100-дневный рубеж. Это один из поводов оценить их поведение на международной арене.

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — говорится в заявлении Захаровой.

Она отметила, что Россия заинтересована, чтобы не допустить необратимой деградации в отношениях между двумя державами. Захарова подчеркнула, что рассчитывает на благоразумие американцев, которые должны понимать связанные с этим риски.

Это станет основными темами консультаций Министерства иностранных дел и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне.

Накануне разведка США выпустила доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы США 2020 года. Авторы доклада заявили, что Москва хотела переизбрания на второй срок Дональда Трампа. В этой связи появлялась информация, очерняющая кандидата от демократов Джо Байдена.

По словам авторов документа, наказанием за иностранное вмешательство должны стать санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что окончательное решение о введении новых ограничений примет президент Байден.

Сегодня американский лидер в интервью телеканалу ABC заявил, что уверен во вмешательстве Москвы в президентские выборы. По его словам, за этим стоит президент России Владимир Путин. После этого Байден пригрозил российскому лидеру расплатой.