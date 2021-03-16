Американское разведсообщество утверждает, что власти России распорядились в ходе выборов-2020 дискредитировать кандидатуру Байдена.

В соответствующем докладе сказано, что разведка не зафиксировала попыток РФ проникнуть в инфраструктуру выборов, но Москва пыталась продвигать обвинения против Байдена в СМИ.

Также утверждается, что Иран пытался добиться поражения Трампа на выборах, а Китай в выборы вмешаться не пытался.

Разведка считает, что РФ продолжит вмешиваться в выборы в Америке, поскольку заинтересована в ее ослаблении.

Ранее сообщалось, что американские власти с середины февраля пытались «по разным каналам» связаться с представителями КНДР, в том числе с северокорейской миссией при ООН в Нью-Йорке. Ответа так и не поступило, сообщил Reuters источник в Белом доме.

При этом на этой неделе госсекретарь и министр обороны США посетят Южную Корею и Японию. Ожидается, что одним из главных пунктов переговоров станет ситуация с ядерным арсеналом КНДР.