Байден заявил, что Путин заплатит за «вмешательство в выборы» в 2020 году

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит за вмешательство» в выборы главы Американского государства в 2020 году.

«Он (Путин — прим. ред.) заплатит [за вмешательство в выборы]», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

Накануне в Штатах рассекретили доклад разведки, в котором говорится что Россия якобы пыталась помешать победе Байдена на президентских выборах выборах и хотела помочь Дональду Трампу остаться у руля. В документе говорится, что за разжиганием розни среди американцев «стояла группа российских правительственных организаций». В посольстве РФ в Вашингтоне назвали этот доклад очередным набором безосновательных обвинений в адрес нашей страны, а такие заявления не улучшают отношения между государствами.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки ранее заявила, что власти Соединенных Штатов планируют новые санкции против России за взлом программного обеспечения SolarWinds, неких наградах за головы американских солдат в Афганистане и «очередном вмешательстве» в президентские выборы 2020 года.