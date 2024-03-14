Мир 14 марта 2024, 07:14 Йеменские хуситы испытали гиперзвуковые ракеты для атак в Красном море РИА «Новости»: йеменские хуситы испытали твердотопливные гиперзвуковые ракеты РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Йемене испытали гиперзвуковые ракеты скоростью десять тысяч километров в час, работающие на твердом топливе. Хуситы запустят их производство и начнут использовать для атак на корабли, сообщил источник РИА «Новости».

«Ракетные войска группировки [„Ансар Алла“] успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов и работает на твердом топливе», — сказал он.

Реклама

Хуситы, по информации собеседника агентства, готовы начать массовое производство этих ракет. Их применят в атаках по Израилю, кораблям в Аденском заливе, Красном и Аравийском морях. В дополнение к ракетам группировка модифицировала свои беспилотники, удвоив их мощность.

В марте хуситы атаковали беспилотниками американские и британские суда, в том числе торговые. Погибли по меньшей мере два моряка. В ответ поразили международный аэропорт Ходейды.