Мир 09 марта 2024, 12:16 Хуситы атаковали американские корабли в Красном море и Аденском заливе Al Masirah: хуситы атаковали коммерческое судно и эсминцы США у берегов Йемена Osamah Yahya/dpa/globallookpress

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Мятежное движение «Ансар Алла» атаковало коммерческое судно и несколько эсминцев США у берегов Йемена. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Под удар попал корабль Propel Fortune. Военные суда в Красном море и Аденском заливе атаковали с помощью 37 беспилотных летательных аппаратов.

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Хуситы, под контролем которых находится большая часть йеменского побережья Красного моря, стали наносить удары по связанным с Израилем судам после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

Накануне американские военные поразили четыре ракеты и беспилотник хуситов в Йемене. До этого истребители Великобритании и США два раза атаковали международный аэропорт Ходейды. Это произошло после удара «Ансар Алла» по британскому сухогрузу в Аденском заливе.