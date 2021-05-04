Яркий падающий болид осветил небо и испугал японцев. Видео

Вечернее небо Японии накануне осветил яркий падающий болид, который зафиксировали на северо-западе страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Звезда при падении осветила небо на несколько секунд. Это произошло в понедельник, около 20:00 (14:00 по московскому времени). Явление попало в объективы камер в префектурах Нагасаки и Фукуока. Испуганные очевидцы рассказали, что при падении звезды слышали громкий гул.

Похожее явление в Японии было замечено в ноябре прошлого года. Тогда болид пролетел над ночным небом на западе страны. Местные специалисты изучили видео и пришли к выводу, что пролетевший болид можно отнести к «классу полной Луны».

В апреле в столице Киргизии местные жители заметили в небе загадочную вспышку. Некоторые решили, что это падающий спутник, а другие подумали, что это метеорит. С точностью установить, что это было за явление, не смогли. Но никаких последствий от этого в Бишкеке не было.

В марте жители северо-запада США заметили в небе таинственное свечение. Очевидцы сняли на видео каскад огней, похожий на метеоритный поток. Американские специалисты предположили, что это могли быть обломки второй ступени ракеты Falcon 9.