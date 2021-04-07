Загадочную вспышку в небе заметили жители Киргизии. Видео

Жители Бишкека заметили в небе загадочною вспышку. Некоторые приняли ее за падающий спутник, а кто-то разглядел метеорит. Пока сотрудники МЧС занимаются поисками каких-либо обломков.

«Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Киргизстана нет», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы МЧС по региону.

Пока точно неизвестно, что это было. Но судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, что-то очень яркое на несколько секунд озарило небо, а потом опустилось вниз. Необычное явление произошло примерно в 20:00 по московскому времени.

Заместитель директора астрономического института имени Улугбека Академии наук Узбекистана Юсуфжон Тиллаев рассказал РИА «Новости», что это мог быть и космический мусор или кусок астероида. Пока остается ждать решения экспертов.

В конце декабря сейсмологический центр Китая зафиксировал падение на Землю объекта, похожего на метеорит. Это произошло в провинции Цинхай. Известно, что пострадавших в результате падения не было.