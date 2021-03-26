Таинственное свечение в ночном небе заметили жители северо-запада США. Видео

Таинственное свечение озарило ночное небо над горами на северо-западе США. Местные жители сняли на видео каскад огней, похожий на метеоритный поток. Об этом сообщило РИА «Новости».

Загадочное явление прокомментировали в Метеорологической службе Сиэтла. Специалисты сообщили, что пока не располагают достоверной информацией, но заявили, что яркие объекты в небе, о которых сообщали американцы, вероятно, были обломками второй ступени ракеты Falcon 9. Метеорологи посмотрели видео и пришли к выводу, что это не похоже на метеорит, учитывая его скорость.

Ранее, 24 марта, компания SpaceX в очередной раз запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками для орбитальной сети Starlink.

В марте в Якутии также заметили в небе космический мусор, выброшенный с Международной космической станции. Небесное тело, похожее на метеорит, засняли в небе над поселком Усть-Нера.

Ранее метеорит упал и взорвался на востоке Кубы. Это произошло в районе города Моа. Очевидцы сообщили, что заметили красный и белый свет, после которого последовал громкий взрыв.