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    29 ноября 2020, 13:40

    Болид пролетел над ночным небом в Японии. Видео

    Алена Макаренко

    Особо яркая падающая звезда, еще называемая болидом, пролетела в ночном небе на западе Японии в ночь на 29 ноября. Об этом сообщил телеканал NHK, камеры которого установлены в префектурах Миэ и Аити. Видео с болидом также распространились по Twitter и Facebook.

    Звезда несколько секунд двигалась по направлению к Земле, оставляя за собой хвостообразный след. После вхождения в атмосферу болид взорвался яркой вспышкой в небе.

    «Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны», — рассказал специалист городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.

    Японские эксперты считают, что благодаря видео можно определить траекторию полета яркой звезды. А это позволит установить ее происхождение.

    Пользователи соцсетей отметили гул, которым сопровождалось падение болида.

    Болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, — достаточно редкое явление. Об этом рассказал для агентства «Киодо» директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего Такэси Иноуэ.

    «Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной», — заявил он.

    В середине октября астероид 2018VP1 мчался в сторону Земли со скоростью более 25 тысяч миль в час. Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон говорил, что космическое тело может достигнуть планеты 2 ноября. Это был тусклый астероид, вести за ним наблюдения достаточно сложно.