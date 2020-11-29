Болид пролетел над ночным небом в Японии. Видео

Звезда несколько секунд двигалась по направлению к Земле, оставляя за собой хвостообразный след. После вхождения в атмосферу болид взорвался яркой вспышкой в небе.

«Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны», — рассказал специалист городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.

Японские эксперты считают, что благодаря видео можно определить траекторию полета яркой звезды. А это позволит установить ее происхождение.

Пользователи соцсетей отметили гул, которым сопровождалось падение болида.

Болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, — достаточно редкое явление. Об этом рассказал для агентства «Киодо» директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего Такэси Иноуэ.

«Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной», — заявил он.

В середине октября астероид 2018VP1 мчался в сторону Земли со скоростью более 25 тысяч миль в час. Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон говорил, что космическое тело может достигнуть планеты 2 ноября. Это был тусклый астероид, вести за ним наблюдения достаточно сложно.