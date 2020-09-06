Японцев начали готовить к эвакуации из-за супертайфуна «Хайшэнь»

Япония готовится к рекордному объему осадков, который принесет с собой приближающийся супертайфун «Хайшэнь». Власти приказали подготовить к эвакуации сотни тысяч жителей юга и юго-запада страны.

Приказы и рекомендации к эвакуации получили более 200 тысяч человек в префектурах Окинава, Кагосима, Кумамото и Нагасаки. Метеорологи ожидают, что в этих местах выпадет около 600 миллиметров осадков, а скорость ветра будет достигать 50 метров в секунду, пишет агентство Kyodo.

В связи с приближением тайфуна 6 сентября в Японии отменили более 550 внутренних авиарейсов. С 7 сентября будет приостановлено движение поездов на западе и юго-западе страны. Кроме того, на время прекратили работу компании Toyota, Honda и Mitsubishi Heavy Industries.

Сейчас «Хайшэнь» находится в Тихом океане. Он движется в сторону Окинавы со скоростью 20 километров в час. Специалисты прогнозируют, что стихия накроет южный регион страны в ночь на 7 сентября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился защитить местных жителей.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил сформировать дополнительные силы для борьбы с тайфуном. Ожидается, что в начале следующей недели «Хайшэнь» накроет Приморье.