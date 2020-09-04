Историк заявил, что РФ не нужно подписание мирного договора с Японией

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил, что РФ не нужно подписание мирного договора с Японией.

По информации СМИ, власти Токио возмутились публикацией газеты Hokkaido Shinbun об архивных документах российского Минобороны, опубликованных к 75-летию окончания Второй мировой войны. Некоторые из них посвящены высадке советского десанта на остров Шумшу. Именно с нее началось присоединение Курильских островов к СССР.

Читатели отметили, что операция стартовала спустя несколько дней после того, как Япония приняла условия капитуляции. Некоторые считают, что Токио необходимо требовать у нашей страны не четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а все острова Курильской гряды, информирует ИА НСН.

По мнению Кистанова, никаких изменений положения по Курилам после ухода Абэ в будущем не предвидится.

«Изменение позиции Японии по Курилам после ухода премьер-министра Синдзо Абэ невозможно. Так же, как оно невозможно после ухода любого другого премьер-министра. Сколько премьеров сменилось за послевоенный период, а японская позиция как была железобетонная, так и остается», — заметил специалист.

Он добавил, что наше государство в течение 75 лет обходилось без мирного договора с Японией. Эксперт заключил, что подписание такого документа не изменит ситуацию.