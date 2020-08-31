Синдзо Абэ и Владимир Путин подтвердили курс на мирный договор между Россией и Японией

Российский и японский лидеры провели телефонный разговор перед отставкой Синдзо Абэ. В ходе беседы они отметили, что нужно продолжать курс на заключение мирного договора.

Во время разговора с Владимиром Путиным Синдзо Абэ подтвердил намерение продолжать обсуждение ситуации вокруг Курильских островов, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительственных кругах. Япония продолжит диалог с Россией для заключения мирного договора.

Японские власти претендуют на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Возвращение этих территорий является условием для подписания мирного договора между Токио и Москвой. Представители обеих стран провели уже несколько раундов переговоров по курильскому вопросу, но никаких решений пока так и не приняли.

Ранее Синдзо Абэ объявил о решении уйти в отставку. Причиной стала «невозможность принимать правильные решения из-за болезни». У японского премьера обострился язвенный колит. Эта же болезнь привела к отставке Абэ в 2007 году. Свой пост он смог снова занять только в 2012-м, когда удалось добиться улучшения состояния здоровья.