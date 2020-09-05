Резерв из спасателей для борьбы с супертайфуном «Хайшен» создадут в Приморье

На Приморье надвигается супертайфун «Хайшен». Новый удар стихии после тайфуна «Майсак» ожидают в регионе в начале следующей недели. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил сформировать дополнительные силы для борьбы со стихией.

«Тайфун ударит по тем же районам, по каким прошел и прошлый, ожидается практически такой же ураганный ветер, но при этом с дождем. Нужно уже сейчас начать подтягивать силы с других районов, а что касается энергетики, то и с других регионов», — приводит сайт краевого правительства слова Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что в каждом муниципалитете Приморья необходимо сформировать группировку от шести до 25 спасателей, готовых в любой момент приступить к работе. В Шкотовском районе резерв должен состоять из 25 человек, а в Хасанском и Партизанском районах — из 20 человек.

3 сентября в Приморье пришел тайфун «Майсак». Из-за урагана пострадали десятки людей, есть погибшие. Около 100 тысяч местных жителей остались без электричества. Специалисты обещали решить эту проблему до конца субботы. На регион надвигается новый тайфун «Хайшен». Ухудшение погоды ожидается в начале следующей недели. Синоптики прогнозируют ливни и порывы ветра до 32 метров в секунду на побережье.