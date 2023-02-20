Мир 20 февраля 2023, 05:56 Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН после пусков ракет КНДР Премьер Японии Кисида: страна запросила заседание СБ ООН из-за пусков ракет КНДР Pxhere

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Правительство Японии запрашивает проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Его слова привел ТАСС. Запрос вызван проведенными КНДР ракетными пусками.

Японский премьер отметил, что КНДР запустила 20 февраля баллистические ракеты. Этот пуск стал вторым после запуска 18 февраля. Тогда КНДР выпустила баллистическую ракету межконтинентального класса, отметил Кисида.

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«Поэтому сейчас мы запрашиваем у Совета Безопасности ООН проведение экстренного заседания», — сказал премьер-министр Японии.

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Заявление политик сделал журналистам своей резиденции. Отмечается, что к представителям прессы Кисида вышел сразу в двух масках, которые снял прежде чем отвечать на вопросы.

Военные Южной Кореи сообщили о запуске КНДР ракеты. По их данным, ее выпустили в сторону Японского моря. О пуске стало известно 20 февраля. За два дня до этого — 18 февраля — Минобороны Японии также сообщило о запуске КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

После этого Южная Корея объявила о санкциях против четырех физических лиц и пяти организаций, которые якобы имеют отношение к ракетной программе КНДР.