Мир 20 февраля 2023, 02:02 КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Reuters: КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря Pxhere

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Пхеньян запустил в ночь на понедельник, 20 февраля, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Reuters. В материале авторы ссылаются на заявление военных Южной Кореи.

Ракета, как отмечается, уже упала в море.

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Однако береговая охрана Японии оповестила о запуске со стороны КНДР трех баллистических ракет, отметил ТАСС. Как предполагается, две из них уже упали. По данным телеканала NHK, ракеты рухнули за пределами исключительной экономической зоны Японии. В материале телеканал ссылается на источники.

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Днем 18 февраля Министерство обороны Японии сообщило о запуске вооруженными силами КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Боеголовка, как отмечалось предварительно, упала в море неподалеку от острова Хоккайдо, в исключительной экономической зоне Японии. Ракета пролетела порядка 900 километров на высоте 5,7 тысячи километров .В воздухе она провела 66 минут.

Запущенная 18 февраля северокорейскими властями баллистическая ракета могла долететь до континентальной территории США, позже заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада. По его словам, вероятная дальность ракеты, о которой идет речь, превышала 14 тысяч километров.