Мир 20 февраля 2023, 04:55 Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за ракетных пусков Южная Корея ввела санкции против физических лиц и организаций КНДР из-за пусков ракет Unsplash

Читать 360tv в

Южная Корея объявила санкции против четырех физических лиц и пяти организаций, которые якобы связаны с ракетной программой КНДР. Мера введена в качестве ответа на ракетные пуски Пхеньяна. Информация о вводе ограничений опубликовали на сайте южнокорейского МИДа.

Как указано в сообщении министерства, санкции вводятся в качестве ответа на запуски баллистической ракеты большой дальности 18 февраля, а также баллистических ракет малой дальности 20 февраля.

Реклама

«Наше правительство <…> решило ввести дополнительные самостоятельные санкции в отношении четырех физических лиц и пяти организаций, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы и уклонению от санкций», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Реклама

В числе физических лиц, которых коснулись ограничения, есть гражданин ЮАР. В санкционный список также вошли две компании из Сингапура.

О запуске вооруженными силами КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля сообщило японское Минобороны. Как отмечалось в сообщении, боеголовка упала в море неподалеку от острова Хоккайдо, в исключительной экономической зоне страны.

В ночь на 20 февраля южнокорейские военные сообщили о новом запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Ее выпустили в направлении Японского моря.