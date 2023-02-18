18 февраля 2023, 13:51
Япония сообщила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР
NHK: запущенная КНДР ракета, предположительно, упала внутри экономической зоны Японии
Вооруженные силы КНДР осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Японии.
По предварительной информации, боеголовка рухнула в море неподалеку от острова Хоккайдо, в исключительной экономической зоне Японии, написало издание NHK со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду.
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По данным агентства Kyodo, ракета пролетела около 900 километров на высоте 5,7 тысячи километров, проведя в воздухе 66 минут.
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Правительство Японии направило ноту протеста властям КНДР. Находящиеся в предварительной зоне падения ракеты корабли призвали не приближаться к обломкам боеприпаса в случае их нахождения.
Агентство Yonhap добавило, что точкой запуска боеголовки стал район Сунан неподалеку от Пхеньяна в 11:22 по московскому времени.
Ранее Северная Корея объявила о готовности применять ядерное оружие в случае угрозы со стороны США.
Япония
КНДР
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