Мир 18 февраля 2023, 13:51 Япония сообщила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР NHK: запущенная КНДР ракета, предположительно, упала внутри экономической зоны Японии YouTube

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Вооруженные силы КНДР осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Японии.

По предварительной информации, боеголовка рухнула в море неподалеку от острова Хоккайдо, в исключительной экономической зоне Японии, написало издание NHK со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду.

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По данным агентства Kyodo, ракета пролетела около 900 километров на высоте 5,7 тысячи километров, проведя в воздухе 66 минут.

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Правительство Японии направило ноту протеста властям КНДР. Находящиеся в предварительной зоне падения ракеты корабли призвали не приближаться к обломкам боеприпаса в случае их нахождения.

Агентство Yonhap добавило, что точкой запуска боеголовки стал район Сунан неподалеку от Пхеньяна в 11:22 по московскому времени.

Ранее Северная Корея объявила о готовности применять ядерное оружие в случае угрозы со стороны США.