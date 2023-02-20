Мир 20 февраля 2023, 08:49 Япония запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками КНДР Премьер-министр Японии Кисида запросил экстренное заседание СБ ООН после пусков ракет КНДР rawpixel

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Экстренное заседание Совета Безопасности ООН запросило правительство Японии после ракетных пусков со стороны КНДР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на японского премьер-министра Фумио Кисида.

«Северная Корея запустила баллистические ракеты после того, как позавчера (18 февраля — прим. ред.) была запущена баллистическая ракета межконтинентального класса. Поэтому сейчас мы запрашиваем у Совета Безопасности ООН проведение экстренного заседания», — сказал он.

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Стало известно, что в ночь на 20 февраля Пхеньян запустил баллистические ракеты в сторону Японского моря. Как заявили власти Японии, две ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны.

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Еще один случай был зафиксирован 18 февраля. Тогда баллистическая ракета Северной Кореи упала в море неподалеку от острова Хоккайдо. Позже власти Японии заявили, что запущенная КНДР ракета могла долететь до континентальной территории США.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Северную Корею прекратить провокационные действия и вернуться к переговорам по ядерному разоружению.