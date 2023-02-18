Мир 18 февраля 2023, 15:29 Япония заявила о способности северокорейской ракеты долететь до США Минобороны Японии сообщило о способности ракеты КНДР долететь до США РИА «Новости»

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Запущенная 18 февраля властями Северной Кореи баллистическая ракета могла долететь до континентальной территории США. Об этом заявил глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада, его слова привело агентство Kyodo.

«Вероятная дальность этой межконтинентальной баллистической ракеты превышала 14 тысяч километров. Согласно нашей оценке, она была способна долететь до территории США», — сказал Хамада.

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Японское оборонное ведомство ранее заявило, что военные Северной Кореи выпустили межконтинентальную ракету, которая пролетела более 900 километров и рухнула неподалеку от острова Хоккайдо, в исключительной экономической зоне Японии.

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Официально власти Северной Кореи не подтверждали запуск ракеты. Японский премьер-министр Фумио Кисида сообщал, что направил в КНДР ноту протеста.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны, вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова, не должны допустить возникновения опасности ядерного конфликта в Азии.