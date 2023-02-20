Мир 20 февраля 2023, 07:27 Генсек ООН призвал КНДР прекратить запускать ракеты Генсек ООН Гутерриш осудил запуск ракет КНДР и призвал прекратить провокации YouTube

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Прекратить ракетные запуски вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова призвал КНДР генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Позицию главы международной межправительственной организации журналистам озвучил его представитель Стефан Дюжаррик, сообщило РИА «Новости».

«Генеральный секретарь вновь призывает КНДР немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий», — сказал он.

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Антониу Гутерриш осудил ракетные пуски и призвал прекратить их. Он заявил, что власти КНДР должны выполнить международные обязательства по резолюциям Совбеза ООН и вернуться к переговорам по ядерному разоружению.

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Минобороны Японии объявило, что КНДР запустила с западного побережья два снаряда сверхбольших реактивных систем залпового огня калибром 600 миллиметров. Южная Корея ввела новые санкции, а японское правительство запросило проведение экстренного заседания Совбеза ООН.