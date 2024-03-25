Мир 25 марта 2024, 08:42 Япония осудила теракт в Crocus City Hall Генсек правительства Японии Есимаса осудил теракт в Crocus City Hall Unsplash

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Япония решительно осуждает теракт в Crocus City Hall. Об этом заявил генсек правительства Есимаса Хаяси на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы решительно осуждаем террористический акт, направленный против мирных граждан. И хотели бы выразить соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим», — подчеркнул он.

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Хаяси отметил, что страна солидарна с россиянами, которые пострадали от террористических действий. Он уточнил, что власти не получали информации о том, что кто-то из японцев мог пострадать в Crocus City Hall.

Многие страны решительно осудили теракт, который произошел в концертном зале 22 марта. Бывший министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и другие политики выразили соболезнования родным и близким жертв теракта в Crocus City Hall.

Футбольный матч сербской команды «Црвена Звезда» и петербургского «Зенита» 23 марта начали с минуты молчания. Спортсмены почтили память жертв теракта.