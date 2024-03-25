Мир 25 марта 2024, 04:59 Мексика выразила соболезнования после теракта в Crocus City Hall Экс-глава МИД Мексики Эбрард и политики выразили соболезнования после теракта РИА «Новости»

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Партия трудящихся Мексики, молодежное крыло правящего движения Morena, Факельное движение, а также экс-глава МИД страны Марсело Эбрард выразили соболезнования близким жертв теракта в Crocus City Hall. Заявление с осуждением преступления распространили в социальных сетях.

«Это не военные действия и им нет оправдания, это преступление против человечности, которое должно быть осуждено со всех мировых трибун», — сказано в заявлении партии.

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Солидарность с народом России и семьями погибших выразили члены партий и мексиканские политики. Они осудили все формы терроризма, а попытки его оправдания назвали формой соучастия в преступлении.

«Подлый акт, исходящий из ненависти и обиды, который никоим образом не должен быть оправдан, а тем более прикрыт международным сообществом», — написали в своем заявлении участники молодежного движения.

Ранее матч между сербской «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» 23 марта начали с минуты молчания. Так футболисты почтили память жертв теракта.