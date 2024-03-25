Армия 25 марта 2024, 08:12 Участникам задержания устроивших теракт в Crocus City Hall вручили награды Минобороны: военных, отличившихся при задержании террористов, наградили

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Бойцам группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания подозреваемых в теракте в Crocus City Hall в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны.

«Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения», — указали в оборонном ведомстве.

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Личный состав получил медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия». Их вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Он поздравил каждого отличившегося военнослужащего и высоко оценил выполнение поставленных боевых задач.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом концерта группы «Пикник» ворвались в здание и начали стрелять по людям, которые пришли на выступление. Жертвами теракта стали более 130 человек, пострадали — 182.

Исполнителей поймали. Они признали свою вину в теракте.