Спорт 23 марта 2024, 22:03 Минуту молчания объявили перед матчем «Црвена Звезда» — «Зенит» Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» начался с минуты молчания Freepik

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Матч между сербской «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» начали с минуты молчания в память погибших в ходе теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Игра проходит в Белграде. Обе команды вышли на поле в траурных повязках. На трибунах фанаты вывесили баннер с надписью «Москва 22.03. Скорбим».

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В сообществе фанатов «Цревны» болельщиков просили прийти на стадион заранее, чтобы подготовить совместную с петербургскими фанатами акцию поддержки. Также трибуны исполнили песню «Катюша».

Ранее болельщики «Црвены Звезды» призвали заполнить арену до отказа.

«Когда нашим братьям тяжело, они должны видеть всю возможную поддержку, которую можем им оказать», — заявили они.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. Согласно последним данным, в ходе теракта погибли уже 133 человека.

Списки официально опознанных жертв теракта опубликовали на сайте МЧС России. В нем пока 29 имен, его будут дополнять по мере опознания тел судмедэкспертами.