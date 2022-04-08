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    08 апреля 2022, 09:27

    Япония будет постепенно снижать импорт угля из России

    Министр экономики Японии Хагиуда: страна будет постепенно снижать импорт угля из РФ

    Оксана Кириллова

    Япония намерена постепенно снижать объем импорта угля из России. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции. Его процитировал ТАСС.

    Япония будет постепенно снижать импорт угля из России

    «Мы будем постепенно снижать импорт, занимаясь при этом поисками альтернативных экспортеров. В конечном счете мы хотим нацелиться на то, чтобы перестать импортировать [уголь из РФ]», — рассказал Хагиуда.

    В 2021 году на Россию пришлось порядка 11% всего угля, закупаемого Японией за рубежом.

    Ранее СМИ сообщили, что японские власти задумались о том, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов. Перед этим стало известно, что Япония рассматривает возможность запрета на импорт сельхозпродукции из России и замораживания активов Сбербанка, но не планирует останавливать закупки нефти и природного газа в РФ.

    Евросоюз одобрил эмбарго на импорт российского угля. Страны пришли к соглашению в ходе подготовки пятого пакета антироссийских санкций.