Япония будет постепенно снижать импорт угля из России

Япония намерена постепенно снижать объем импорта угля из России. Об этом сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции. Его процитировал ТАСС.

«Мы будем постепенно снижать импорт, занимаясь при этом поисками альтернативных экспортеров. В конечном счете мы хотим нацелиться на то, чтобы перестать импортировать [уголь из РФ]», — рассказал Хагиуда.

В 2021 году на Россию пришлось порядка 11% всего угля, закупаемого Японией за рубежом.

Ранее СМИ сообщили, что японские власти задумались о том, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов. Перед этим стало известно, что Япония рассматривает возможность запрета на импорт сельхозпродукции из России и замораживания активов Сбербанка, но не планирует останавливать закупки нефти и природного газа в РФ.

Евросоюз одобрил эмбарго на импорт российского угля. Страны пришли к соглашению в ходе подготовки пятого пакета антироссийских санкций.