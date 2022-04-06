Япония изучит вопрос о введении новых санкций против РФ

Япония изучает вопрос о введении новых санкций против России в координации со странами G7, в частности США и Великобританией. Об этом написало издание Yomiuri Shimbun.

По данным газеты, рассматривается возможность запрета на импорт сельхозпродукции из РФ и замораживания активов Сбербанка.

В то же время правительство Японии едва ли пойдет на высылку российских дипломатов из-за событий на Украине, потому что не желает ответных мер со стороны России. Об этом написало Sankei Shimbun со ссылкой на источники в официальных кругах. Сокращение численности представительств Японии в РФ, которое станет ответом на высылку дипломатов, создаст препятствия для защиты интересов японцев в случае чрезвычайных ситуаций.

Также Япония не намерена останавливать закупки нефти и природного газа в России.

Накануне вступил в силу запрет на ввоз предметов роскоши из Японии в РФ. В перечне 17 наименований товаров. Это автомобили, предметы гардероба, снаряжение, техника и музыкальные инструменты, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия, табачная и алкогольная продукция. Ограничения накладываются на товары дороже определенной суммы. Например, потолок для косметики и парфюмерии — 326 долларов.