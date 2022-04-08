Правительство Японии все-таки рассматривает высылку части российских дипломатов. Об этом сообщил телеканал Fuji TV.

По данным канала, японский кабинет министров обсуждает возможность совершить такие действия в качестве одной из новых санкционных мер.

Ранее СМИ сообщали, что страна вряд ли пойдет на высылку дипломатов, поскольку понимает, что последуют ответные меры со стороны России. Сокращение численности представительств Японии в РФ может стать препятствием для защиты интересов японцев в случае чрезвычайных ситуаций. Также сообщалось, что Япония не планирует останавливать закупки нефти и природного газа в России, однако рассматривает возможность запрета на импорт сельхозпродукции из РФ и замораживания активов Сбербанка.

Ограничение на ввоз предметов роскоши из Японии в Россию вступили в силу 6 апреля. Санкции распространяются на автомобили, мотоциклы, предметы гардероба, музыкальные инструменты, снаряжение, косметику, ювелирные изделия, алкоголь и другие группы товаров. Ограничения подразумевают, что нельзя ввозить товары дороже определенной суммы. Для каждой категории эта сумма разная. Например, для снаряжения — 822 доллара, для парфюмерии — 326 долларов.