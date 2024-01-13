13 января 2024, 15:51
«Я всех разочаровал». Кандидат от партии оппозиции на Тайване признал поражение на выборах
Кандидат от партии оппозиции на Тайване Хоу Юи признал поражение на выборах
Кандидат от оппозиционной тайванской партии «Гоминьдан» Хоу Юи признал свое поражение на выборах главы администрации и извинился перед сторонниками. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я всех разочаровал, я здесь, чтобы выразить свои глубокие сожаления. Простите меня», — произнес Хоу Юи во время выступления перед избирателями.
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Явка на голосовании почти достигла 70%. Избирательные участки были открыты с 03:00 до 11:00 по московскому времени. Электронное, досрочное и заочное голосование не предусматривались. Подсчет голосов после закрытия участков продолжается. Однако уже около 12:00 было известно, что лидирует кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.
По данным на 14:57, он набрал уже 40,42% голосов, в то время как Хоу Юи — 33,33%.
Ранее профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй предрекал Лаю Циндэ победу на выборах.
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