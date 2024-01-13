Мир 13 января 2024, 15:51 «Я всех разочаровал». Кандидат от партии оппозиции на Тайване признал поражение на выборах Кандидат от партии оппозиции на Тайване Хоу Юи признал поражение на выборах РИА «Новости»

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Кандидат от оппозиционной тайванской партии «Гоминьдан» Хоу Юи признал свое поражение на выборах главы администрации и извинился перед сторонниками. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я всех разочаровал, я здесь, чтобы выразить свои глубокие сожаления. Простите меня», — произнес Хоу Юи во время выступления перед избирателями.

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Явка на голосовании почти достигла 70%. Избирательные участки были открыты с 03:00 до 11:00 по московскому времени. Электронное, досрочное и заочное голосование не предусматривались. Подсчет голосов после закрытия участков продолжается. Однако уже около 12:00 было известно, что лидирует кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

По данным на 14:57, он набрал уже 40,42% голосов, в то время как Хоу Юи — 33,33%.

Ранее профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй предрекал Лаю Циндэ победу на выборах.